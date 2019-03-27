中國財經

博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川表示，內地的貿易順差正在下降，並難以理解美國只關注中國貨物貿易順差。

周小川認為，美方忽略了中國在服務貿易方面的逆差，「我很難理解這種態度」。他解釋，中國在一段時間內，貨物貿易上的順差很多，但現在順差已經在不斷下降了，而且，由於中國在服務貿易上的進口在不斷增加，因此中國的貿易順差也在下降。

他還特別強調，各個國家必須足夠關注服務貿易，特別是在數碼時代，很多數碼貿易都有這種情況。他建議，世貿組織改革當中，也要足夠關注該項領域的貿易規則。