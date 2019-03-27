訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:34 中國財經

周小川:中國貿易順差正下降

博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川表示，內地的貿易順差正在下降，並難以理解美國只關注中國貨物貿易順差。

周小川認為，美方忽略了中國在服務貿易方面的逆差，「我很難理解這種態度」。他解釋，中國在一段時間內，貨物貿易上的順差很多，但現在順差已經在不斷下降了，而且，由於中國在服務貿易上的進口在不斷增加，因此中國的貿易順差也在下降。

他還特別強調，各個國家必須足夠關注服務貿易，特別是在數碼時代，很多數碼貿易都有這種情況。他建議，世貿組織改革當中，也要足夠關注該項領域的貿易規則。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。