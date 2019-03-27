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今日 11:26 中國財經

美報告:中國首季企業活動明顯回升

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總部位於美國紐約的研究機構中國褐皮書國際(CBB)發表報告，稱受惠於「信貸支持」，中國首季企業活動明顯回升。

報告指出，內地經濟顯示出「明顯的」復甦跡象，企業獲利、投資和聘僱情況都在改善，但決策者對過高信貸水平的依賴可能過度。人民銀行努力降低融資成本，但部分企業的利率仍在上升。

該機構亦質疑，首季「信貸支撐」下的經濟復甦是否可以持續，並指出風險較大的影子銀行有抬頭之勢。

中國1月新增人民幣貸款3.23萬億元，因決策者試圖刺激低迷的投資，並防止中國經濟進一步放緩。

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