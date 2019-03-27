中國財經

上證指數早段靠穩，與深成指齊升9點。

上證指數現報3007點，升9點或0.33%，最高見3019點，升22點或0.76%，成交1239.98億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9522點，升9點或0.1%，高見9603點，升90點或0.95%，成交1622.06億元。

滬深300指數報3728點，升28點或0.76%；創業板指數報1629點，跌不足1點或0.06%。

各板塊個別發展，半新股漲逾2%；金融股漲1%；水泥股靠穩；電力、房地產、有色金屬、鋼鐵、煤炭、化工、石油股則偏軟。