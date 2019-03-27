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今日 09:28 中國財經 國際財經

戴姆勒傳Smart五成股權售吉利

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吉利汽車(00175)母公司浙江吉利，據報將入股德國戴姆勒(Daimler)旗下的小型汽車品牌Smart。

英國《金融時報》引述消息人士報道，戴姆勒正接近達成一項協議，將Smart的五成股份出售予浙江吉利，預計4月上海汽車展之前會確定。

浙江吉利目前是德國戴姆勒的大股東，持股近一成。

Smart由21年前創立以來一直處於虧損狀態，外界估計每年虧損5至7億歐羅，一年僅售約13萬輛，市場形容戴姆勒正在艱苦經營Smart系。消息指，此次交易可能是為了幫助戴姆勒擺脫困境。

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