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歐盟委員會公布有關5G通訊技術的網絡安全指引，但未有按照美國呼籲禁止中國電訊商華為參與5G網絡興建。華為對歐盟委員會的決定表示歡迎。

華為形容，歐盟委員會評估客觀和相稱，期望可為歐洲網絡安全框架作出貢獻，令5G技術成功在歐洲發展。

根據應對策略方案，歐盟成員國將於6月底前評估自身的5G網絡風險，歐盟則會在10月對整個區內的網絡風險進行評估，最遲於2020年1月前訂出應對方案。

美國一直指華為可能因應中國情報單位要求，在5G設備安放後門裝置，偷取網絡用戶資料。華為否認有此事。