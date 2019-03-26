港股直擊 中國財經 即巿股評

市場擔心環球經濟前景，加上A股急挫，港股反彈乏力，全日僅回升43點，成交縮至883.45億元，創2月8日以來最低。

港股彈唔起，北水流入速度亦減，由昨日淨入27.87億元，縮至今日只有3.6億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

萬洲(00288)依然是北水掃入最多個股，全日淨入1.98億元，三日淨入11.98億元；神華(01088)錄1.03億元淨買，為第三多北水掃入個股；騰訊(00700)則有9121萬元淨入；濰柴(02338)也有5785萬元內地資金淨買。

中資金融股方面，建行(00939)為第二多北水淨買個股，全日有1.48億元淨入，中金(03908)及太保(02601)亦有9852和5266萬元淨買，但工行(01398)、招行(03968)、中信証券(06030)、農行(01288)、中國太平(00966)和新華保險(01336)分別有1.47億元、1.22億元、6691萬元、6342萬元、3427萬和413萬元淨沽。

內房股亦是北水沽貨對象，融創(01918)今日錄2.71億元淨走；為今日最多內地資金淨走個股；金茂(00817)則有9960萬元淨流出。

其他淨走較多個股有鞍鋼(00347)和金風(02208)，全日分別有6053和2072萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:融創、騰訊、建行、萬洲、金茂、太保、工行、招行、神華及中金。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、濰柴、萬洲、農行、太平、金風、金茂、信証、鞍鋼及新華保險。