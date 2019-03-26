中國財經

阿里巴巴據報正與銀行洽談，希望把2016年5月簽署的40億美元貸款息差降低25個基點，並將貸款期限延長5年。

內地媒體引述知情人士透露，阿里巴巴希望將貸款的息差從L+110降低到約L+85，並支付較低的前期費用25個基點，這將產生較低的綜合收益90個基點。

消息指出，阿里還要求自簽署修改條款之日起，將原本在2021年到期的貸款期限延長5年。

阿里目前的40億美元貸款，通過L+110的息差所支付最高段綜合收益為123個基點，前期費用為60個基點。