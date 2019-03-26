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據內地傳媒報道，萬科企業(02202)今日上午在深圳舉行2018年度業績推介會，董事會主席郁亮認為，未來內地房企將同時面臨兩項挑戰，第一是徹底告別黃金時代的舒適區，進入高烈度競爭的低容錯時代；第二是走出自己熟悉的領域，進入到相對陌生的空間。

2012年，萬科率先做出行業已進入白銀時代的判斷。郁亮直言，「白銀當然沒有黃金那麼好，但白銀也是貴金屬。」在白銀時代就開始啟動轉型，萬科才有足夠的時間來思考和探索。儘管白銀時代是一個很長的階段，但轉型和變革同樣需要花費很長時間。

郁亮指出，白銀時代是一個更多變的時代，是一個競爭更激烈、需要更高技術含量的時代。從供給端的情況來看，行業集中度上升，已經不再是趨勢，而是事實。

他同時進一步闡釋了對於「收斂聚焦，鞏固提升基本盤」背後深入的思考。郁亮認為，收斂聚焦不是砍樹，而是修剪枝葉。適當修剪枝葉，大樹才能把根紮得更深，只有樹幹更粗壯，才能結出更多的果實。

郁亮又稱，萬科在認真學習領導講話，不去評價政策，認真應對。房住不炒很重要，踏踏實實做實業很重要。另外，他強調萬科說「活下去」的時候是對自己說的，萬科是危機感驅動的公司，內部講話變成了公開的，造成了很多人的困擾。