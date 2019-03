中國財經

摩根士丹利指出,目前對新興市場仍偏向看好;雖然上周五股市大跌引人憂慮,但美國孳息曲線倒掛並不特別令人憂慮,更重要的還是歐洲和中國總體經濟數據。

摩根士丹利發表報告指出,在亞洲方面,仍對人民幣及固定收益(bullish on both FX and rates)市場看好。而近期煤用量和汽車銷售數字,也顯示中國經濟回春綠芽滋長,經濟可能近反彈邊緣。

在亞洲市場方面,摩根士丹利偏好印尼市場,建議買進公債及沽空美元兌印尼盾的3個月NDF(無本金交割遠滙),此外也預期更多外資流入印尼公債市場。