訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:01 中國財經

大摩:續看好人民幣及固定收益市場

放大圖片

摩根士丹利指出，目前對新興市場仍偏向看好；雖然上周五股市大跌引人憂慮，但美國孳息曲線倒掛並不特別令人憂慮，更重要的還是歐洲和中國總體經濟數據。

摩根士丹利發表報告指出，在亞洲方面，仍對人民幣及固定收益(bullish on both FX and rates)市場看好。而近期煤用量和汽車銷售數字，也顯示中國經濟回春綠芽滋長，經濟可能近反彈邊緣。

在亞洲市場方面，摩根士丹利偏好印尼市場，建議買進公債及沽空美元兌印尼盾的3個月NDF(無本金交割遠滙)，此外也預期更多外資流入印尼公債市場。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。