中國財經

上證指數早段偏軟，現跌6點，深成指亦跌12點。

上證指數現報3036點，跌6點或0.22%，最低見3029點，跌13點或0.43%，成交1293.71億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9688點，跌12點或0.13%，低見9643點，跌57點或0.6%，成交1686.32億元。

滬深300指數報3743點，升不足1點或0.02%；創業板指數報1669點，升不足1點或0.01%。

各板塊個別發展，電力、鋼鐵、房地產、石油、化工、金融股偏軟；半新股則漲逾4%；煤炭、有色金屬、水泥股則靠穩。