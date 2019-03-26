中國財經

樓繼偉據報已卸任全國社保基金理事長。

內地財新網報道，全國社會保障基金理事會理事長昨日(25日)正式易人，當日有關部門到社保基金開會宣布，68歲的樓繼偉退任，58歲的劉偉將接替樓繼偉成為第六任社保基金理事長。

全國社保基金是財政部管理的事業單位，作為基金投資運營機構，沒有明確的行政級別，但是歷任理事長均由正部級官員擔任。

社保基金此前五任理事長中，除戴相龍曾為人行行長，其餘四位包括劉仲藜、項懷誠、謝旭人和樓繼偉均曾任財政部部長。因此，劉偉成為首位以財政部副部長身份接任該職位的幹部。