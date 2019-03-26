中國財經 國際財經

國家主席習近平繼續對法國國事訪問的行程，當地周一到巴黎凱旋門，出席法國總統馬克龍為他設的歡迎儀式，二人隨後在總統府舉行雙邊會談和聯合記者會。

習近平與馬克龍一致同意，打造更加堅實、穩固、富有活力的中法全面戰略夥伴關係。習近平強調，要把中法關係發展好，政治互信是關鍵，務實合作是必由之路，國民感情是基礎。

習近平讚賞馬克龍多次表達與中方開展「一帶一路」務實合作的意願，又指雙方決定統籌推進共建「一帶一路」和第三方市場合作，已確定了3批示範項目清單。他稱，歐洲是多極化世界重要一極，也是中國最重要的合作夥伴之一，因此今年首次出訪就選擇歐洲。

他續指，要為雙邊貿易與投資提供更多支持和便利，歡迎更多法國企業赴華投資興業，也希望法方為中國企業在法投資提供公平、開放、非歧視待遇。他稱，中法雙方要深化核能、航空、航天等傳統領域合作，加快科技創新、農業、金融、養老服務等新興領域合作步伐。

另外，習近平指，中國重視歐洲戰略地位和作用，一直將深化對歐關係作為外交優先方向。中方支持法方在歐洲聯合自強進程中繼續發揮引領作用，希望法方推動歐盟在發展對華關係方面發揮更積極影響，希望雙方加快推進中歐投資協定談判，盡早啟動中歐自由貿易區聯合可行性研究。

他稱，中方願與法方一道，共同為建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界作出更多歷史性貢獻。