中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收盤創近一周新低，收市跌52點子，中段一度跌穿6.72，低見6.7218。

人民幣兌美元在岸價收報6.7112，較上周五(22日)下午4時30分收報6.706，跌52點子或0.08%；與上周五晚上11時30分最後成交價6.718相比，則走強68點子。

離岸價(CNH)更曾失守6.73，低見6.731，截至香港時間下午5時46分，離岸價報6.718，在岸價報6.7112。

官方今日開出的中間價報6.7098，較上周五中間價6.6944，下調154點子或0.23%。

交易員指出，人民銀行官員最新言論小幅提振客盤結滙意願，另外中美第八輪高級別磋商將在本周進行，有助市場情緒轉好；但午後逢低購滙需求也不小，加上A股調整，短期人民幣要擺脫區間走勢，仍需要更多利好刺激。

另有交易員認為，美國聯儲局緊縮貨幣政策接近尾聲，美元面臨調整壓力，但全球經濟放緩擔憂也影響避險情緒，美元能有多少調整空間仍需要進一步觀察。

人民銀行副行長、國家外滙管理局局長潘功勝表示，未來要提高人民幣滙率中間價形成的規則性、透明度和市場化水平；下一步資本項目開放將着力推動少數不可兌換項目的開放，提高可滙兌項目的便利化程度。