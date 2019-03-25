訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:03 中國財經

內地保險業傳開展非法集資風險排查

放大圖片

為摸清非法集資風險底數，遏制案件高發勢頭，內地監管部門據報計劃於下月1日至6月30日，組織開展保險機構非法集資風險排查整治活動。

《上海證券報》報道，此次活動是針對保險領域非法集資風險隱患開展的一次全面體檢。一方面，保險機構將組織實施自查工作；另一方面，各級監管部門將組織推動轄區內機構全面落實排查整治要求，並適時督促檢查。

據悉，此次全面排查整治的非法集資重點風險，包括從業人員涉足非法集資活動、機構為非法集資提供服務或便利，以及外部傳染風險等。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。