中國財經

為摸清非法集資風險底數，遏制案件高發勢頭，內地監管部門據報計劃於下月1日至6月30日，組織開展保險機構非法集資風險排查整治活動。

《上海證券報》報道，此次活動是針對保險領域非法集資風險隱患開展的一次全面體檢。一方面，保險機構將組織實施自查工作；另一方面，各級監管部門將組織推動轄區內機構全面落實排查整治要求，並適時督促檢查。

據悉，此次全面排查整治的非法集資重點風險，包括從業人員涉足非法集資活動、機構為非法集資提供服務或便利，以及外部傳染風險等。