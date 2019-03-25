中國財經

上海證監局繼上周對光大資本採取責令改正的行政監管措施後，內地媒體報道，上海證監局對光大證券時任總經理薛峰採取監管談話行政監管措施。

上海證監局發布《關於對薛峰採取監管談話行政監管措施的決定》，對光大證券存在多個問題，包括對子公司管控機制不完善、對子公司管控不力及公司內部控制存在缺陷。公司對重大事項未嚴格執行內部決策流程；以及當公司出現風險事件時，未及時向中國證監會及上海證監局報告。

上海證監局認為，作為光大證券時任總經理的薛峰，對上述問題負有領導責任和管理責任。