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國家主席習近平抵達法國進行國事訪問，法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)當地時間24日晚上在尼斯設宴款待。習近平表示，當前國際形勢和中法關係都發生很大變化，但中國對中法關係的重視始終沒改變，一直視法國為優先合作夥伴。

新華社報道，習近平稱，中法對和平、發展、公平、正義的共同追求始終沒有改變，都主張維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，在國際事務中奉行多邊主義，反對保護主義、單邊主義。致力於構建開放型世界經濟，合作應對人類共同面臨的挑戰。中法在氣候變化等領域多次成功合作，在國際上發揮積極引領作用。

他指出，中法合作歷史表明，雙方不是零和博弈關係，在未來很長一段時間內，兩國經濟仍具有較強互補優勢。中國持續發展和擴大開放將為兩國創造一系列新的合作機遇，提供更廣闊合作空間。

習近平又稱，雙方要不斷探索合作新疆域，培育新的合作增長點，推動已商定的共建「一帶一路」及第三方合作項目盡早落地，取得實效。中方願與法方繼續在聯合國事務、世界貿易組織改革、氣候變化等重大問題上加強戰略溝通和協調。中方一貫支持歐洲一體化建設，期待法方在中歐關係中發揮更積極的引領和推動作用。

馬克龍表示，自去年訪問中國後，雙方不斷落實達成的重要共識，有力推進經貿、科技、文化等領域交流合作。法方關注並重視「一帶一路」倡議，中方為重要戰略合作夥伴，又讚賞中方在氣候變化等國際事務中發揮的重要作用和所作貢獻，願與中方進一步密切戰略溝通與協作，發揮法中全面戰略夥伴關係的引領作用，共同維護多邊主義，促進世界和平與繁榮。