中國財經

外圍經濟惡化，內地股市開市下挫，上證指數低開1.46%，失守3100點關口。

上證指數開市報3058點，挫45點或1.46%；現報3063點，挫40點或1.32%。

深成指開市報9705點，挫174點或1.76%；現報9741點，挫138點或1.4%。

滬深300指數開市報3776點，挫57點或1.5%；創業板指數開市報1662點，挫31點或1.84%。

各板塊幾乎全線走低，煤炭股挫逾2%；鋼鐵、金融、水泥、電力、房地產、有色金屬、化工、石油股挫逾1%；僅得半新股靠穩。