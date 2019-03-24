港股直擊 中國財經

中國石化(00386)公布，按國際會計準則，截至去年12月底止，全年股東應佔溢利616.18億元(人民幣‧下同)，按年增長20.24%，每股盈利50.9分，派末期息26分。

期內，營業額及其他經營收入2.89萬億元，按年增長22.5%。

中石化去年油氣當量產量4.51億桶，其中，原油產量按年下降1.8%，天然氣產量增長7.1%。煉油方面，全年加工原油2.44億噸，增長2.3%，生產成品油1.55億噸。去年成品油總經銷量1.98億噸。全年生產乙烯1151.2萬噸，減少0.8%。

中石化計劃今年生產原油2.88億桶；計劃生產天然氣1.02萬億立方英尺；計劃加工原油2.46億噸，生產成品油1.57億噸；計劃境內成品油經銷量1.82億噸。

今年計劃資本支出1363億元。其中，勘探及開發板塊資本支出596億元；煉油板塊資本支出279億元；營銷及分銷板塊資本支出218億元；化工板塊資本支出233億元。

中石化預期，今年國際政治經濟形勢不確定性增加，世界經濟增速放緩。中國經濟將保持增長，將拉動境內成品油和石化產品需求保持增長，產品逐步高端化。隨着國家能源結構進一步調整，天然氣需求將繼續保持快速增長。綜合考慮產油國供給能力，全球需求增長以及地緣政治等因素，預計國際油價將寬幅震盪。