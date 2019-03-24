新華社引述中國人民銀行廣州分行指出，廣州市今年重點建設項目涵蓋重大基礎設施、現代產業、生態環保等領域127個項目，意向融資金額超過3700億元(人民幣‧下同)。
據悉，今年廣州市重點建設項目年度計劃投資3087億元，項目數量和投資額均按年大幅增長，需要金融機構進一步加大對重大項目建設的支持力度。
截至去年底，廣州地區銀行機構貸款餘額達4.07萬億元，按年增長19.4%；以重大基礎設施、重大社會民生、重大能源環保和重大產業項目為主的基礎設施貸款餘額達1.2萬億元，增長10.4%。
今日 14:07 中國財經
新華社引述中國人民銀行廣州分行指出，廣州市今年重點建設項目涵蓋重大基礎設施、現代產業、生態環保等領域127個項目，意向融資金額超過3700億元(人民幣‧下同)。
據悉，今年廣州市重點建設項目年度計劃投資3087億元，項目數量和投資額均按年大幅增長，需要金融機構進一步加大對重大項目建設的支持力度。
截至去年底，廣州地區銀行機構貸款餘額達4.07萬億元，按年增長19.4%；以重大基礎設施、重大社會民生、重大能源環保和重大產業項目為主的基礎設施貸款餘額達1.2萬億元，增長10.4%。
|下一篇：
|雍盛苑兩房居二價售348萬
|上一篇：
|薈朗高層一房1.42萬承租