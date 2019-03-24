訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:07 中國財經

廣州今年重點建設項目投資逾3000億人幣

新華社引述中國人民銀行廣州分行指出，廣州市今年重點建設項目涵蓋重大基礎設施、現代產業、生態環保等領域127個項目，意向融資金額超過3700億元(人民幣‧下同)。

據悉，今年廣州市重點建設項目年度計劃投資3087億元，項目數量和投資額均按年大幅增長，需要金融機構進一步加大對重大項目建設的支持力度。

截至去年底，廣州地區銀行機構貸款餘額達4.07萬億元，按年增長19.4%；以重大基礎設施、重大社會民生、重大能源環保和重大產業項目為主的基礎設施貸款餘額達1.2萬億元，增長10.4%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。