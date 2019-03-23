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今日 17:10 中國財經

東莞市長:與港澳服務業是最佳拍檔

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東莞市長蕭亞非在中國發展高層論壇上表示，港澳的現代服務業，能與東莞先進製造業，形成最佳錯位、最佳拍檔。

蕭亞非指出，在粵港澳大灣區建設下，東莞要成為區內的先進製造業中心，以及高品質低成本的現代生態都市。而大灣區建設的關鍵，是要處理好各城市的分工，東莞作為國際製造業城市，從改革開放起，已為港澳構建前店後廠的模式。

他續稱，東莞位於香港、深圳與廣州中間，最理想是左右逢源、兩邊吃水、躺着不動，但東莞會堅持城市發展地位，以先進製造業，為實體經濟發揮應有擔當。

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