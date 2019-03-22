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卡什卡里:不確定美國經濟未來走勢

美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里稱，不確定經濟未來走勢，而央行貨幣政策在不斷變化。

土央行收緊政策 里拉挫逾6% ETF瀉

土耳其央行意外暫停主要融資工具，貨幣里拉滙價不止瀉反而擴大跌勢，兌美元一度滑落超過6%，在美國上市土耳其ETF更急瀉超過9%。

10年期美債息重挫逾10個基點 出現倒掛

市場對經濟衰退憂慮加劇，10年期美國國庫券孳息周五曾重挫逾10個基點，與3個月期孳息出現倒掛，一度相差約負3個基點。

孳息再倒掛爆恐慌 道指收市瀉460點

歐美PMI數據疲弱，美國長短債孳息曲線倒掛，引發投資者憂慮經濟衰退恐慌，美股道指以緊貼全日最低位收市，急瀉460點或1.77%；標指跌1.90%；納指下滑2.50%。標指銀行指數重挫3.6%，高盛股價跌2.89%，摩根士丹利和摩根大通都回落逾3%；蘋果插水2%，Netflix瀉4.4%。

通俄案特檢傳向美司法部長提交報告

美國通俄案特別檢察官米勒已遞交調查報告予司法部長巴爾，巴爾最快本周末決定公開報告中哪些內容。

外圍焦點簡訊

￭ 美國3月Markit製造業PMI初值報52.5，遜預期；政府2月預算赤字2340億美元，較去年同期2150億擴大。

￭ 特朗普：希望聯儲局已完成加息工作，現在開始不再收緊。

￭ 美滙指數尾段升0.73%，至96.63；歐羅挫0.71%，報1.1296美元；日圓兌美元漲0.76%。

￭ 紐約期金每盎斯收報1312.3美元，揚升0.4%。

￭ 布蘭特期油跌1.2%，每桶收報67.3美元；紐約期油跌1.6%。

￭ 外電：歐央行行長德拉吉稱，歐洲經濟未見衰退，仍需大量寬鬆政策。

￭ 英國與法國股市都跌略多於2%；德國下滑1.61%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7230元，較周四紐約尾盤跌157點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28671點，較昨日恒指收市低水442點。

￭ ADR港股比例指數報28620點，較香港低493點。

￭ 長城汽車(02333)全年多賺3.58%，末期息29分人民幣。

￭ 人保(01339)全年少賺19.8%，末期息4.57分人民幣。

￭ 財險(02328)全年少賺21.82%，末期息27.2分人民幣。

￭ 天津銀行(01578)全年多賺6.76%，末期息18分人民幣。

￭ 神華(01088)全年少賺7.65%，派末期息88分人民幣。

￭ 中船防務(00317)全年虧損擴至18.69億人民幣；不派息。

￭ 藥明康德(02359)全年多賺84.22%，末期息0.58元，另每10股轉增4股。

￭ 中建材(03323)全年多賺63.32%，派末期息18分人民幣。