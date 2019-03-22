國家外滙管理局統計數據顯示，2月中國外滙市場(不含外幣對市場‧下同)總計成交額12.83萬億元人民幣，相當於1.9萬億美元，按美元計較1月下跌33.97%，主要由於春節假期工作日減少，3月將逐漸恢復到正常水平。
其中，銀行對客戶市場成交2437.8億美元，按月跌37.4%；銀行間市場成交1.66萬億美元，減少33.4%；即期市場成交6896.5億美元，減少36.7%；衍生品市場成交1.21萬億美元，跌32.3%。
今年中國外滙市場已累計成交4.79萬億美元。
今日 17:08 中國財經
國家外滙管理局統計數據顯示，2月中國外滙市場(不含外幣對市場‧下同)總計成交額12.83萬億元人民幣，相當於1.9萬億美元，按美元計較1月下跌33.97%，主要由於春節假期工作日減少，3月將逐漸恢復到正常水平。
其中，銀行對客戶市場成交2437.8億美元，按月跌37.4%；銀行間市場成交1.66萬億美元，減少33.4%；即期市場成交6896.5億美元，減少36.7%；衍生品市場成交1.21萬億美元，跌32.3%。
今年中國外滙市場已累計成交4.79萬億美元。
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