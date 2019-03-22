中國財經

A股午後持續下滑，創業板挫逾1%。

上證指數現報3084點，跌16點或0.53%，最低見3064點，挫36點或1.18%，成交2261.06億元(人民幣．下同)。

深成指現報9773點，跌96點或0.98%，低見9682點，挫177點或1.8%，成交2789.19億元。

滬深300指數報3808點，跌28點或0.74%；創業板指數報1672點，挫31點或1.83%。

各板塊個別發展，金融、煤炭、有色金屬、鋼鐵股挫逾1%；石油、水泥、電力股偏軟；半新股則漲逾3%；化工、房地產股靠穩。