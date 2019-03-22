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今日 12:53 中國財經

樓繼偉:國際經貿安排不能排除中國

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全國社會保障基金理事會理事長、前財長樓繼偉表示，排除中國的國際經貿安排是做不到的，各國都有不能承受之重。

樓繼偉在中國發展高層論壇學術峰會上指出，世界各國都在共同面對「逆全球化」問題，而中國在融入全球化的過程中，亦受到「逆全球化」衝擊的挑戰。

樓繼偉稱，兩會期間，全國人大通過《外商投資法》，反映了中國遵守共同規則的鮮明態度。他說，中國是很多產品的單一最大市場，很多國家都不會忽視。40年改革開放歷史一再表明，中國是遵守國際規則的，這些規則絕大多數和中國改革開放的目標一致。

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