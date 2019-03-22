今日 09:42
中國財經
人民幣兌美元中間價報6.6944，較上日中間價6.685，下調94點子或0.14%。
中間價較昨午4時30分收市6.6877，低67點子；較昨晚11時30分夜盤收市6.6998，高54點子。
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