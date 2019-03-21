訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:51 國際財經 中國財經

歐盟領導人傳就中歐峰會議題協調立場

放大圖片

中歐峰會4月舉行，路透引述歐盟一名高級官員表示，歐盟領導人將於周四晚就峰會上向中國提出一系列問題協調立場，包括在世貿組織(WTO)改革方面緊密合作，以及關切網絡安全。

這名參與籌備歐盟領導人會議的官員指出，歐盟準備向中國提議在眾多領域進行非常全面的合作。

他稱，歐盟領導人準備在2020年達成一項「雄心勃勃的」中歐投資協定，歐盟各機構的領導人將直接參與談判，以加快迄今進展緩慢的進程。

雖然會談不會得出書面結論，但是歐盟28國領導人也將討論在中美貿易衝突中，歐洲應該持何種立場。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。