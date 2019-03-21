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中歐峰會4月舉行，路透引述歐盟一名高級官員表示，歐盟領導人將於周四晚就峰會上向中國提出一系列問題協調立場，包括在世貿組織(WTO)改革方面緊密合作，以及關切網絡安全。

這名參與籌備歐盟領導人會議的官員指出，歐盟準備向中國提議在眾多領域進行非常全面的合作。

他稱，歐盟領導人準備在2020年達成一項「雄心勃勃的」中歐投資協定，歐盟各機構的領導人將直接參與談判，以加快迄今進展緩慢的進程。

雖然會談不會得出書面結論，但是歐盟28國領導人也將討論在中美貿易衝突中，歐洲應該持何種立場。