中國財經

人民幣兌美元走強，在岸價(CNY)一度升穿6.67，高見6.6674，現時漲逾200點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.6784，較上日下午4時30分收報6.6998，升214點子或0.32%；較晚上11時30分最後成交價6.6943，走強159點子。

離岸人民幣(CNH)亦走升，高見6.6704，最新報6.6776。

官方今日開出的中間價報6.685，較上日中間價6.7101，上調251點子或0.37%，為去年7月17日以來最強。