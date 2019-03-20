中國財經

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，確定《政府工作報告》責任分工，強調狠抓落實確保完成全年發展目標任務，明確增值稅減稅配套措施，決定延續部分已到期稅收優惠政策，並對扶貧捐贈和污染防治第三方企業給予稅收優惠。

會議將《政府工作報告》提出的重點任務逐項分解，明確責任單位和時限，要求國務院各部門不折不扣抓好落實，奮力完成全年經濟社會發展主要目標任務。

各部門要緊扣深化改革開放、簡政減稅降費、優化公平營商環境、培育新動能等，盡快出台細化措施。已確定的工作和政策要盡快落地、資金盡快下達，各部門要加強相互配合和政策配套，並堅決防止工作推進中「跑偏走樣」、不作為等問題。頂住下行壓力，保持經濟平穩運行，推動高質量發展。

為落實《政府工作報告》更大規模減稅的部署，圍繞從4月1日起將製造業等行業16%增值稅率降至13%、交通運輸和建築等行業10%增值稅率降至9%的舉措。會議決定，進一步擴大進項稅抵扣範圍，將旅客運輸服務納入抵扣，並把納稅人取得不動產支付的進項稅由分兩年抵扣改為一次性全額抵扣，增加納稅人當期可抵扣進項稅。

為發揮減稅政策對改善民生和打好三大攻堅戰的支持作用，會議還決定，延續部分已到期稅收優惠政策，並對扶貧捐贈給予稅收優惠，從今年起至2021年底，對污染防治第三方企業減按15%稅率徵收企業所得稅。