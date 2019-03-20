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瑞安房地產(00272)主席羅康瑞表示，現時樓價過高，必會有一輪調整，樓價之高令瑞房在香港投地有難度。他相信待「明日大嶼」推出後，樓市供應增加，樓價有調整，屆時瑞房才有望再參與投地。

不過，羅康瑞稱並未感受到上海樓市陷入低潮，旗下樓盤定價較低，故通常開售短至一天內已售罄。該公司相信內地限購、限價令短期內不會放寬。

去年瑞房合約銷售未達年初訂下的120億元人民幣目標。瑞房董事總經理兼財務總裁孫希灝表示，今年銷售目標為100億元，較去年目標更低，因為預期年內可推售樓盤多數於年底才落成。