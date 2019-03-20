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中海外(00688)系列公司總土地儲備9144萬平方米，去年銷售額3012.4億元，按年增29.8%，今年銷售目標3500億元，增幅收窄至16.2%，主席兼行政總裁顏建國表示，去年銷售超出2900億元的目標，今年賣樓要視市場情況，若市況向好便會超標完成銷售。

顏建國指出，公司追求稅後淨利潤持續穩定增長，規模及排名並非主要目標，為求利潤增長會更進取買地，達致量價平衡，相信公司仍在行業前列位置。

他表示，今年可售貨值6955億元，按銷售目標3500億元計，銷售比率50.3%，不算進取；好年份時有60%至70%，差的年份只有40%，故在市況平穩下，有信心可達成目標。

顏建國又稱，政府要求市場平穩健康發展，要「穩地價穩樓價穩預期」，業內有共識現階段走勢平穩，大增長的可能性不大。今年最大問題是要在政策調控與穩增長之間平衡，調控會有收有放，由於早前農曆新春假期及政策滯後因素，下半年銷售會較上半年快。

中海外投資策略堅持以一二線城市為主，尤其以一線城市為重點，去年下半年一線城市量價分别增6.2%及29.6%，二三線基本持平，相信在市場波動下，已被調控多時的一線城市會更穩當。

他指出，住宅仍是最賺錢行業，周轉快及利潤高，公司投放90%資源在住宅，7%至8%在商業物業，1%至2%在與業主服務有關的創新業態。去年商業總營收40.6億元，增38.1%，預計2020年將達50億元，2023年達100億元。