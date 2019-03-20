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今日 07:56 國際財經 中國財經

德國拍賣5G頻譜 未排除華為

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德國開始拍賣5G頻譜，總理默克爾表示，不會排除華為競投資格，但會制定更嚴格電訊法規。

美國主張中國電訊設備恐有助於北京監控西方企業和政府，並警告德國若允許華為參與5G網絡建設，美國將限制與德國安全機構共享情報。

不過，默克爾表示，目前已有很多國家採用華為的技術，這也是當局不想單純排除任何合約商或利害關係人的原因，不會因為外部施壓，排除包括華為的競投資格，但會制定更嚴格電訊法規，提高安全標準以確保網絡安全。

默克爾質疑美國對華為的指控，稱美方不可能如此公開討論網絡安全這類敏感問題，德國亦不能單純因為一間公司來自某個國家，就將其排除在外。

這次共有4家營運商競標41個頻段，包括德國電訊(Deutsche Telekom)、沃達豐(Vodafone)、 Telefonica Germany，以及網際網路服務供應商United Internet。華為雖未參與競標，但有份競投的公司可能使用華為生產的電訊設備。

德國聯邦網絡局主席Jochen Homann表示，如果政府排除華為的電訊設備，將對5G頻譜中標公司帶來嚴重問題，稱華為是重要的電訊設備供應商，當地現有網絡已採用華為設備，排除華為將窒礙通訊業發展，這不是政府想見到的事。

華為透過電郵回應指，網絡安全及用戶私穩保障是公司核心政策，但電訊商及監管部門，亦有責任共同維護網絡安全。

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