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騰訊音樂上季核心盈利符預期 市後股價挫

騰訊（00700）旗下騰訊音樂2018年度賺18.3億人民幣，第4季因特殊開支而轉錄淨虧損8.75億人民幣，不計特殊開支的每股盈利則符合預期。市後股價曾挫逾6%。

文翠珊擬去信圖斯克延英脫歐期限

英國首相府表示，文翠珊將去信歐洲理事會主席圖斯克，要求延長脫歐期限。

WSJ:中美下周重啟高級別貿易談判

《華爾街日報》引述美國白宮官員稱，貿易代表萊特希澤和財長努欽下周到北京，與中國副總理劉鶴舉行貿談，冀4月底達成協議。但外電消息稱，中方不滿未獲華府承諾撤銷加徵關稅，因此或撤回部分讓步。

儲局料結束縮表 道指漲195點倒跌收市

聯儲局開始一連兩天議息，料續保持「耐心」，並宣布結束縮表，道指早段最多升195點。但中美貿談仍有陰影，道指尾段最多倒跌99點，收市回落26點或0.10%；標指跌不足1點；納指上揚0.12%。AMD與谷歌打造雲遊戲芯片，AMD飆12%，Alphabet與亞馬遜都漲逾1%；銀行股下滑0.8%，終止五連升。

外圍焦點簡訊

￭ 美國1月工廠訂單跌0.1%，預期升0.3%。

￭ 美滙指數尾段跌0.16%，報96.37；美元兌日圓跌不足0.1%，兌歐羅挫0.13%。

￭ 紐約期金收升0.4%，每盎斯報1306.5美元。俄羅斯限制鈀出口，鈀價創新高。

￭ 布蘭特期油收升0.1%；紐約期油下滑0.1%。

￭ 召車軟件商Lyft的IPO招股據稱錄超購。

￭ 傳標緻或合併快意佳士拿，車股推動德股升1.13%，英、法股分別揚0.34%、0.24%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7176元，較周一紐約尾盤漲32點子。

港滙再觸發弱方保證 金管局承接6.04億港元

港元滙價今早再度觸發弱方兌換保證，金管局入市承接6.04億港元沽盤，為連續第2個交易日買港元。

本地焦點簡訊

￭ 港鐵宣布，肇事列車全部移離主行車線，荃灣線全線列車服務今早復常。

￭ 夜市期指收報29530點，較恒指收市高水64點。

￭ ADR港股比例指數報29416點，較港收市低49點。

￭ 新世界(00017)土瓜灣瑧尚全部294個單位已發出價單，消息稱暫超購7.5倍。

￭ 遭David Webb狠批為「泡沫股」的金蝶(00268)，發通告作4點反駁。

￭ 舜宇(02382)全年少賺14.15%，派末期息56.8分人民幣。

￭ 光大證券(06178)更正業績預告，預期全年少賺96.57%。

￭ 首長國際(00697)按每股0.25元，配售新股淨籌8.45億元。

￭ 華能國電(00902)全年少賺53.51%，末期息0.1元人民幣。

￭ 眾安房產(00672)全年盈利跌47.6%；不派末期息。