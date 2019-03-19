中國財經

交通運輸部公布，就網約車、汽車分時租賃和共享單車等方面徵求意見，明確營運企業原則上不收取用戶押金，鼓勵企業採用服務結束後，直接收取費用的方式提供服務。

在預存資金上也設置限制，如共享單車預存資金不得超過100元(人民幣‧下同)，其他交通新業態不得超過8000元。新規明確指出，共享單車押金應當日退還給用戶。

同時，新規設置收取押金的上限，汽車分時租賃的單份押金，不得超過企業投入運營車輛平均成本價格的2%；互聯網租賃自行車的單份押金，不得超過企業投入營運車輛平均成本價格的10%。