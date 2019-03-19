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今日 11:25 中國財經

管濤:逆周期調控下 人幣易升難跌

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外管局國際收支司前司長、中國金融四十人論壇高級研究員管濤表示，近期人民幣滙率止跌回升，與外滙供求關係改善及美滙指數震盪調整有關，但更重要是由於逆周期調控下，人民幣易升難跌。

管濤在人民日報社旗下《證券時報》撰文指，近期由於美滙指數走勢缺乏方向，導致人民幣滙率在6.71左右窄幅上落，一旦美滙指數出現趨勢性變化，將引發人民幣滙率的新一輪波動。

他認為，下一步要注意逆周期因子的調整，這將對未來人民幣走勢產生重大影響。同時，企業需要樹立風險中性的意識，控制及管理好貨幣錯配的風險。

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