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今日 21:03 中國財經

中銀國際證券將配合證監調查工作

證監會近期對中銀國際證券於2015年4月至2016年3月向客戶銷售37章債券，以及2016年10月至12月期間向客戶銷售部分投資產品的內控措施，在若干方面未達到有關要求採取紀律行動，中銀國際證券謹此致歉。

中銀國際證券表示，將積極配合證監會的相關調查工作，認真跟進監管機構提出的關注要點，並已對內部相關機制及內控措施進行整改。

同時，將繼續以符合監管要求及保障客戶利益為原則，認真執行並持續優化相關工作機制及內控措施，以履行對監管機構和客戶的責任。

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