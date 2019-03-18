中國財經

上海證券交易所今日正式受理科創板上市申請，《證券日報》報道，目前已有11家企業明確公告申請科創板上市。

11家企業包括新三板公司金達萊、江蘇北人、大力電工、先臨三維、復旦張江(01349)；力源信息、浪潮信息等。

根據上交所召開的座談會反映，防控風險及保障科創板市場平穩運作，是交易所強調的重點。而上交所將組織設立科創板股票公開發行自律委員會，預料委員主要來自券商，功能是就股份發行承銷方面提出行業建議。

有投行分析，科創板首批企業要求嚴格，預料首批數量不會太多。