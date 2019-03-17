中國財經 即巿股評

海通證券發表報告，該行從多個層面看A股市場熱度，指年初至今增量資金整體温和，目前是牛市第一階段即孕育準備期。

報告指，開戶數指標已確認觸底回升。但是拉長時間看，2015年5月該指標公佈以來均值為34萬，目前尚不到均值水平。另外，再配合公募基金、私募基金、外資和險資各個角度看，市場各個主要參與者本次入市資金均不大，當中以外資和槓杆資金增加最明顯。從資金面看，目前資金入市情況類似於歷史牛市第一階段。

歷史數據顯示，2012年以來月度資金流入均值為660億元(人民幣.下同)，2019年1至3月股市資金流入分別為160億元、1080億元與760億元，三個月月均(三月用半個月推算全月)為800億元，目前只是略高於均值，處於13年底14年初比較溫和的水平。雖然資金流入似乎不多，但是市場上漲的幅度還是很明顯的，主要還是換手率較高以及槓杆資金的入場。

報告認為，目前換手率已經處在歷史高位，上升空間有限，之後更大的行情如牛市第二第三階段的啟動需要大量資金持續不斷地入場，而資金的大量入場離不開基本面的支持，只有基本面見底回升，大量資金才會跑步入場，牛市才能從第一階段走向二三階段。

海通表示，2月22日中央政治局會議指出「金融是國家重要的核心競爭力」，並指出要「深化金融供給側結構性改革」，金融的定位很高。政治局會議的定調預示著，中國將進入股權融資大時代，大的制度紅利助推市場提前見底進入牛市。目前市場類似05年，即牛市孕育準備期。不過，今年1月以來上證綜指已經累計最大上漲28%，未來可能有回撤風險。針對回撤，控制倉位元是一方面，結構上要找漲幅少，機構配置少的板塊，如銀行。

現在需要為牛市第二階段做準備，重點是找到主導產業。05-07年我國處於工業化和城鎮化加速階段，所以牛市中最強的行業是地產鏈+銀行，而現在的主導產業是科技和消費服務+券商。