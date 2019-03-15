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避險情緒升溫 金價重越1300美元

紐西蘭恐襲、英國脫歐前景不確定、美滙偏軟，牽動紐約期金重上1300美元關，收報每盎斯1302.90美元，升7.8美元或0.6%。

化解脫歐僵局 北愛DUP與英官員溝通良好

北愛爾蘭民主統一黨(DUP)對英國脫歐的立場有軟化跡象，副黨魁稱，與一些保守黨議員舉行了良好對話，尋求解決現時僵局。

特朗普首次動用否決權 續推動建牆

美國總統特朗普任內首次動用否決權，推翻國會阻止他運用國家緊急狀態令、以調撥資金興建南部邊境圍牆的決定。

半導體股領漲 道指高收138點

中美貿談據報取得更大進展，美股造好，費城半導體股指數升2.9%，帶動納指曾升1.1%，收市漲0.76%；道指初段最多跌60點，其後曾升217點，收市彈138點或0.54%；標指高收0.50%。波音倒漲1.5%；亞馬遜、蘋果和微軟都升逾1%，Facebook跌超過2%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國3月密歇根大學消費信心指數升至97.8，勝預期；2月工業生產升0.1%，遜預期，其中製造業生產跌0.4%。

￭ 美滙指數尾段跌0.12%，報96.6。英鎊兌美元升0.34%；日圓兌美元漲0.2%。

￭ 紐約期金收報每盎斯1302.9，升7.8美元或0.6%。

￭ 紐約期油收報每桶58.52美元，跌0.2%，曾升至58.95；布蘭特期油跌0.1%。

￭ 英股收升0.60%；德股漲0.85%；法股進賬1.04%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7135元，較周四紐約尾盤漲86點子。

滙控擬削執董退休金津貼

滙控(00005)決定，新委任執董用以代替退休金津貼的現金，由現時佔基本薪金30%，降至10%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29166點，較昨日恒指收市高水154點。

￭ ADR港股比例指數報29067點，較香港高55點。

￭ 普拉達(Prada)(01913)全年盈利按年跌17.47%，末期息0.06歐羅。

￭ 電視廣播(00511)料全年淨虧2億元，因星美(00198)債券或減值虧損約5億。

￭ 雲鋒金融(00376)預期去年度虧損減至約2億元。

￭ 雨潤(01068)料全年虧損大增至不少於47億元。

￭ 中核(02302)全年盈利按年大增90.88倍，不派息。

￭ 靈寶(03330)料去年盈利大增至不少於6億人民幣。

￭ 豐盛(00607)料全年淨虧約30.26億人民幣。

￭ 新世界(00017)土瓜灣瑧尚早前推首批80個單位價單，消息指暫累收逾300票，超購近3倍。

￭ 奧園健康(03662)及潤利海事(02682)下周一掛牌。交易資料顯示，奧園健康暗盤收市較招股價升13.66%，潤利海事跌25%。