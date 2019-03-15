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今日 17:54 中國財經

人幣在岸價收升53點子

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人民幣兌美元在岸價(CNY)收升53點子，中段一度跌穿6.73，低見6.7325。

人民幣兌美元在岸價收報6.7117，較上日下午4時30分收報6.717，升53點子或0.08%；較晚上11時30分最後成交價6.724，走強123點子。

離岸價(CNH)亦曾失守6.73，低見6.7324，截至香港時間下午5時47分，離岸價報6.7166，在岸價報6.7143。

官方今日開出的中間價報6.7167，較上日中間價6.7009，下調158點子或0.24%，終止連升4日。

交易員指出，日內美元仍偏弱，中美磋商「實質性」進展助力穩定市場預期，客盤結滙需求逐漸釋放，人民幣由跌轉升，兩會後市場焦點料重回中美談判進展和美元走向，在結果落定前人民幣或仍難有趨勢性走勢。

另有交易員認為，關於中美磋商進展，目前各方傳遞出的訊息仍較為空泛，市場亦期待更多細節內容。

國務院副總理劉鶴今早應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)進行第三次通話，雙方在文本上進一步取得實質性進展。美國財長努欽承認，3月不會舉行中美元首峰會；總統特朗普表示，未來三、四周可能會知曉能否與中國達成貿易協議。

另外，國務院總理李克強表示，今年中國經濟面臨的不確定因素不少，還要有更多的應對準備 ，中國留有了政策空間，如提高赤字率0.2個百分點，沒有超過國際上說的所謂3%的警戒線；而且還可以運用像存款準備金率、利率等數量型或價格型工具，這不是放鬆銀根，而是讓實體經濟更有效地得到支持。

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