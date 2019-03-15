中國財經

國務院總理李克強向市場發出穩定訊號，加上中美貿易協議前景回暖，推動A股造好。上證指數扭轉昨日跌1.2%的頹勢，今日彈1%，收復3000點大關，終止連跌兩日。但兩市成交合計縮減至7507億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計漲1.75%。

上證指數今早高開10點，早段升幅不斷擴大，最高見3048點，漲57點或1.92%，其後升幅略收窄，全日收市報3021點，漲31點或1.04%，成交3447.22億元。

深成指亦高開高走，全日收市報9550點，漲132點或1.41%，最高見9650點，漲232點或2.47%，成交4059.46億元。

滬深300指數報3745點，漲46點或1.26%；創業板指數報1662點，升12點或0.75%。

各板塊幾乎全線上升，房地產股漲近3%；水泥、石油、煤炭、鋼鐵、化工、有色金屬、金融、電力股漲逾1%；飛機製造股則逆市挫逾1%。

全國人大會議閉幕，國務院總理李克強在中外記者會上表示，中國經濟確實遇到了新的下行壓力，但強調中國不會讓經濟運行滑出合理的區間，還有更多的應對準備，留有了政策空間。

另外，新華社報道，國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽進行第三次通話，雙方在文本上進一步取得實質性進展。而外電亦引述知情人士透露，中美部長級官員正全力處理三項議題，包括中國逐步取消合資公司的要求，確保協議獲執行的制度，還有取消之前實施的關稅。