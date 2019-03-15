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今日 13:33 中國財經 時事脈搏

【兩會】李克強:提振國內消費 促進產業發展

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國務院總理李克強在記者會上，被問及如何提振國內消費。李克強指出，內地消費出現增速放緩的趨勢，而消費和民生可以說是一個硬幣的兩面，他承認消費當中確實還存在不少堵點和障礙，應該去解決，有利消費亦有利於改善民生。

李克強表示，這幾年公路運輸和出行不斷增加，《政府工作報告》提出兩年內要基本取消省界高速公路收費站，有利於解決擁堵問題，也有利於相關產業發展。

此外，李克強又提及這幾年連續在推進網絡的提速降費，以及今年再降低一般工商業電價10%，這些措施既有利於消費者，亦有利於產業的發展，一舉多得。

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