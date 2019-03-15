中國財經 時事脈搏

國務院總理李克強在記者會上表示，「互聯網+」、共享經濟，也可以說是平台經濟。作為新事物，和任何新事物一樣，在發展中總會有利有弊。但是總的看，帶動了就業，方便了群眾，而且推動了相關產業的發展。像電商、快遞、移動支付等，大家都有感受，眾人做事，集眾智集眾力，眾人共享。

李克強指出，對於這種新業態、新模式，不能簡單任性，要麼不管，要麼管死。所以這幾年一直採用包容審慎的原則。包容就是對新的事物，已知遠遠小於未知，要允許它發展，對發展中出現的問題加以糾正。所謂審慎監管，就是要劃出安全的底線，也不允許打着「互聯網+」、共享經濟的招牌搞招搖撞騙。要給創業者提供一個能夠成長的空間，給企業一個發展新動能的環境。在這個過程中，需要的是公平的准入、公正的監管。新事物在市場力量推動過程中，本身要靠市場，要在市場競爭中優勝劣汰，政府也要進行公平公正監管。

他又稱，互聯網經濟、共享經濟、平台經濟還有很大發展空間。電商、快遞對工業品下鄉、農產品進城，可進一步起到搞活流通的作用。在工業領域，推動工業互聯網，可以把那些閑置的資源帶動起來，而且促進技術創新。在社會領域，用武之地就更大，像「互聯網+醫療健康」、「+養老助幼」、「+教育」，可以聯動許多方面，尤其是讓偏遠地區、農村的群眾、家庭、孩子通過互聯網能夠享受優質的學校、醫院，優秀的教師、醫生資源，幫助他們解決實際的問題。