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今日 11:46 中國財經

滬指半日升1.5% 深成指漲近2%

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中美貿易協議前景回暖，加上國務院總理李克強向市場發出穩定訊號，推動A股半日收升。上證指數高開0.34%、重返3000點關口後，早段升幅不斷擴大，半日收漲逾1.5%。

上證指數半日收報3036點，漲46點或1.54%，早段最多漲57點或1.92%，高見3048點，成交2109.63億元(人民幣‧下同)。

深成指收報9604點，漲186點或1.98%，高見9650點，漲232點或2.47%，成交2435.78億元。

滬深300指數收報3767點，漲68點或1.85%；創業板指數收報1675點，漲25點或1.55%。

各板塊幾乎全線走高，房地產股漲逾3%；金融股漲逾2%；石油、化工、煤炭、鋼鐵、電力、半新股漲逾1%；有色金屬、水泥股靠穩；僅得飛機製造股挫1%。

國務院總理李克強今早表示，中國經濟確實遇到了新的下行壓力，但強調中國不會讓經濟運行滑出合理的區間。

另外，新華社報道，國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽進行第三次通話，雙方在文本上進一步取得實質性進展。而外電亦引述知情人士透露，中美部長級官員正全力處理三項議題，包括中國逐步取消合資公司的要求，確保協議獲執行的制度，還有取消之前實施的關稅。

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