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國務院總理李克強表示，今年下決心要進行更大規模的減稅降費，是應對當前經濟下行壓力的重要關鍵性舉措。

李克強表示，近幾年利用營改增等載體，平均每年給企業減稅降費1萬億元(人民幣．下同)，三年3萬億元。應該說，減稅的規模是比較大的，今年下決心要進行更大規模的減稅降費。把增值稅和單位社保繳費率降下來，減稅降費紅利達2萬億元，這可以說是應對當前經濟下行壓力的一個十分重要的關鍵性舉措。

李克強稱，這樣做有利於公平，因為按照規則各類所有制企業普遍能從減稅費中受惠，而且政策效率很高，一竿子插到底，直達市場主體。4月1日就要減增值稅，5月1日就要降社保費率，全面推開。他認為還沒有其他辦法比這種辦法給企業帶來的感受更公平、更有效。

他又指，今年更大規模的減稅降費實際上是一項重大改革和重要抉擇。之前反覆測算，有多種方案，有一種就是今後幾年每年把增值稅率降一個百分點，但在當前情況下企業可能感受不深。所以下決心把佔增值稅50%多的製造業的增值稅率明顯降低3個百分點。把建築業等部分行業降1個百分點，其他所有行業也確保只減不增。

由於稅制的原因可能在推進過程當中有些行業抵扣少了，稅收有增加的可能，將對他們加大抵扣的力度，用打補丁的辦法，並對所有的中小微企業實行普惠性減稅，確保所有行業稅負只減不增。對基本養老保險單位繳費率，還明確可以從原規定的20%降到16%。