中國財經 時事脈搏

國務院總理李克強在記者會上，被問到中國經濟面臨的問題是否比之前預想的更為嚴重，如果經濟放緩持續下去，中國是否會考慮採取更加有力的舉措，包括取消房地產限制和降低基準利率等。

李克強回應表示，中國經濟確實遇到了新的下行壓力，現在世界經濟都在放緩，就在這一個多月期間，幾大國際權威機構都在調低世界經濟增長的預期。中國適度調低增速預期目標，用的是區間調控的方式。既和去年經濟增速相銜接，也表明中國不會讓經濟運行滑出合理的區間。可以說給市場發出的是穩定的訊號。

他指出，去年，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全國上下奮力拼搏，在推進供給側結構性改革的進程中，面對國際貿易保護主義抬頭的背景，中國能實現6.6%的增速的確是來之不易。總量達到90萬億元人民幣，在這個基礎上，今年預計增長6%至6.5%，這是高基數、大總量上的增長，可以說本身就是進。

李克強又指，面對新的下行壓力，要有有力舉措。一種辦法是搞量化寬鬆，超發貨幣、大規模提高赤字率，所謂「大水漫灌」，蘿蔔快了不洗泥，一時可能有效，但會帶來後遺症，所以不可取。中國還是要堅持通過激發市場活力，來頂住下行壓力。前些年，也遇到下行壓力，採取的就是激發市場活力的措施，因為市場活力增強了，發展的動力必然增強。

他表示，現在中國市場主體已經超過1億戶，把他們的活力激發出來，這個力量可以說是難以估量，還是要政過有痕，繼續推進減稅降費、簡政，培育新動能、放寬市場准入，營造公平競爭環境等一系列的措施，為市場鬆綁，為企業騰位，為百姓解憂。把他們的創造力釋放出來，中國一定能夠保持經濟運行在合理區間，而且推動高質量發展。

不過，李克強指出，今年不確定的因素不少，還要有更多的應對準備，留有了政策空間。比如今年提高赤字率0.2個百分點，沒有超過國際上說的所謂3%的警戒線。而且還可以運用像存款準備金率、利率等數量型或價格型工具，這不是放鬆銀根，而是讓實體經濟更有效地得到支持。不管發生什麼樣的新情況，都會立足當前、兼顧長遠，保持中國經濟穩定，保持中國經濟長期向好趨勢不變，這都是很重要的。中國經濟會始終成為世界經濟的一個重要穩定之錨。