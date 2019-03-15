中國財經 港股直擊

小天鵝A(000418.SZ)曾升8.1%，見58.69元(人民幣．下同)，最新升4.13%，成交額4.75億元。

美的集團(000333.SZ)和小天鵝A於3月12日公布，收到證監會核發批覆，批准美的發行3.42億股A股，以換股方式收購小天鵝A，小天鵝A將退市，總交易金額預計為143.83億元。

小天鵝A昨晚公布，根據美的集團提議，董事會同意實施中期利潤分配：擬以公司2018年末總股本為基數，每10股派現40元，共派發現金25.3億元。

美的集團最新升1.85%。