中國財經

新華社官方微博報道，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴3月14日(周四)上午7時應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財政部長努欽(Steven Mnuchin)進行第三次通話，雙方在文本上進一步取得實質性進展。

美國總統特朗普周四在白宮表示，未來三、四周可能就會知曉能否與中國達成貿易協議，並稱中國政府表現得非常負責任並非常理性。

本周二，劉鶴應約與萊特希澤及努欽通話，雙方就文本關鍵問題進行具體磋商，並確定了下一步工作安排。