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今日 18:01 中國財經

人幣穿6.72 收跌78點子

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人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌78點子，最新跌穿6.72，低見6.7233。

人民幣兌美元在岸價收報6.7170，較上日下午4時30分收報6.7092，跌78點子或0.12%；較晚上11時30分最後成交價6.7070，走弱100點子。

離岸價(CNH)亦失守6.72，低見6.7264，截至香港時間下午5時52分，離岸價報6.7248，在岸價報6.7204。

官方今日開出的中間價報6.7009，較上日中間價6.7114，上調105點或0.16%，連續第四日上調。

交易員指出，英國議會否決無協議脫歐的可能性，推漲歐系貨幣，美滙指數略微承壓，但中國首兩個月的工業增速低於預期並創17年新低，數據加劇市場擔憂，日內逢低購滙需求不斷推低人民幣滙價，臨近收盤接近6.72元低位，但整體走勢仍較穩，短線或仍在6.7至6.73範圍上落。

另有交易員認為，今年首兩個月宏觀數據因受到季節性因素影響，並不具有太大的參考性，對基本面影響究竟如何仍需觀察第一季的數據，但疲弱工業數據仍拖累股市下滑，加上最近陸股通外資連續流出，對滙率情緒影響負面；市場仍聚焦3月底中美貿易戰可能的新進展。總體而言，市場對於升破6.7的信心在削弱，人民幣偏弱預期在上升。

國家統計局公布，1月至2月全國規模以上工業增加值按年增長5.3%，遜於市場預期增長5.6%，增速比上年12月份回落0.4個百分點。

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