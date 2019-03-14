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今日 15:26 中國財經

滬指再吐1.2% 穿3000點

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內地工業增加值增速遜預期，加上中美貿易協議前景吹淡風，拖累A股反覆偏軟。上證指數延續昨日1.1%的跌勢，今日再吐1.2%，失守3000點大關，連跌兩日。兩市成交合計縮減近23%至8125億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開13點，全日反覆下滑，收市報2990點，挫36點或1.2%，最多挫58點或1.92%，低見2968點；最多升14點或0.47%，高見3041點，成交3562.4億元。

深成指亦反覆走低，全日收市報9417點，挫174點或1.82%，最低見9323點，挫269點或2.8%；高見9620點，升28點或0.3%，成交4562.81億元。

滬深300指數報3698點，跌25點或0.69%；創業板指數報1650點，挫43點或2.58%。

各板塊普遍呈弱，半新股挫逾4%；房地產股挫逾3%；電力、化工股挫逾2%；有色金屬、鋼鐵、金融、煤炭股挫逾1%；石油股亦偏軟；水泥股則靠穩。

國家統計局公布，1至2月份，全國規模以上工業增加值按年增長5.3%，遜於市場預期增長5.6%，增速比上年12月份回落0.4個百分點。

另外，美國總統特朗普稍早前表示，仍相信中美很可能達成貿協，因為中國在遭到美國加徵關稅後，很想達成協議，但強調並不急於與北京達成貿易協議，仍很可能與中國國家主席習近平會面，惟會晤的日期亦未確定。據報中方認為，兩人短期內會面機會不大。

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