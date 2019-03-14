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英國巴克萊銀行與支付寶達成協議，旗下處理英國近半卡類交易的分公司Barclaycard，將協助覆蓋逾11萬英國商家接入支付寶。

巴克萊在英國服務的商戶居同業之首，商戶網絡遍及零售、景點、酒店以及超市、餐飲、加油站等。新協議將令英國零售商在店內接受支付寶支付。據報道，預計今年中國遊客的花費會超過10億英鎊。

支付寶於2016年起進軍英國，已接入到衣、食、住、行、玩、購、退稅等多場景。英國旅遊局預計，今年中國遊客到訪英國次數將增至48.3萬，按年增長43%。